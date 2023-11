Die HSG Hunsrück ist nur Mittelmaß in der Oberliga der Frauen – Auswärts in Gonsenheim

Der amtierende Vizemeister HSG Hunsrück ist in dieser Saison in der Handball-Oberliga der Frauen nur Mittelmaß. Das bewies die 19:25-Derbyniederlage gegen Wittlich und das beweist die Ausbeute von nur 9:7 Punkten und Tabellenplatz sieben. Bei einer Niederlage am Samstag (20 Uhr) in Gonsenheim bei der FSG Bodenheim (8.) würden die Mainzerinnen (8:8 Zähler) sogar die Hunsrückerinnen in der Tabelle überholen.