Der TV Bad Ems steht im Viertelfinale des Handball-Rheinlandpokals. Die Kurstädter gaben an Allerheiligen dem Klassenkonkurrenten HSV Rhein-Nette mit 29:14 (16:8) deutlich das Nachsehen und bezwangen die Kombinierten aus Andernach und Plaidt damit in der Silberauhalle bereits zum zweiten Mal in dieser Saison.