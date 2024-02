Wer am Ende der Saison für den Aufstieg in Frage kommen will, muss auch die Partien für sich entscheiden, in denen der Ball nicht so sicher durch die eigenen Reihen läuft. Das hat der TuS Holzheim am Sonntagabend in der Handball-Landesliga Hessen Mitte in seinem Auswärtsspiel bei den Turn- und Sportfreunden Heuchelheim geschafft. „Mund abputzen und weiter“, sagte Trainer Dominik Jung nach dem 28:21 (13:9)-Sieg in Mittelhessen.