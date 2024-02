Die jüngsten Handballer des Diezer Sophie-Hedwig-Gymnasiums (SHG) wandeln auf den Spuren der Großen. Beim Regionalentscheid des „Wettkampfs IV“ bezwang das Team von Sportlehrer Heiko Ohl die Auswahl der Realschule plus aus Katzenelnbogen in der Halle der Zentralen Sportanlage in Diez in der entscheidenden Begegnung mit 13:11. Zwei starke Angriffsreihen dominierten die Partie der Lokalmatadore, die in ihrer Freizeit in der D- und E-Jugend des TuS Holzheim gemeinsam auf Torejagd gehen.