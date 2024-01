Eine erfolgreiche Aufholjagd, ein vielversprechender Start in die zweite Hälfte und eine längere Führungsphase – die Voraussetzungen waren gut für die Handballer des HSV Sobernheim. Doch sie schafften es wieder nicht, den Bock umzustoßen und den ersten Heimsieg zu landen. Am Ende waren es die Gäste der HSG Rhein-Nahe Bingen II, die in der Dümmler-Halle jubeln durften, während bei den Gastgebern die Enttäuschung riesig war.