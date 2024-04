Plus Holzheim

Das gallische Dorf ist wieder da: Stefan Nink zum Durchmarsch der Holzheimer Handballer

i Foto: Jens Weber/MRV

Die Ardecker sind zurück in Liga 4: Durch den Sieg in Linden ist dem TuS Holzheim die Meisterschaft in der Landesliga Mitte nicht mehr zu nehmen. Damit endet eine neunjährige Abstinenz.