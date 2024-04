Plus Welling/Andernach

Das Derby avanciert zum puren Abstiegskampf – Welling empfängt Rhein-Nette

Von Harry Traubenkraut

i Einen harten Kampf wird es in der Wellinger Nettetalhalle geben, wenn die Handballer des TVW im Derby die HSV Rhein-Nette (in Orange) empfangen – es geht um den Klassenverbleib. Foto: HetPix

Am heutigen Samstag steigt ab 17 Uhr in der Wellinger Nettetalhalle ein ganz besonders wichtiges Spiel in der Handball-Rheinlandliga: Der TV Welling empfängt die HSV Rhein-Nette zum Derby. Doch der Lokalcharakter steht dieses Mal nicht im Mittelpunkt. Denn beide Mannschaften sind punktgleich und können noch absteigen. Es geht also für beide Klubs um den Klassenverbleib.