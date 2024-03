Kilian Kötz (am Ball) war der Alleinunterhalter im Kastellaun/Simmerner Angriffsspiel. Nach 31 Minuten hatte Kötz bereits alle seine acht Tore markiert, es stand da auch HSG-Sicht nur 13:14. Danach hatte Gast Bingen um (von links) Lukas Schneider und Jan-Luca Krömer vor allem Kötz im Griff und zog gegen eine stark abbauende Kastellauner Mannschaft Tor um Tor davon. Am Ende hieß es 34:22 für Bingen in Simmern. Gäste-Rechtsaußen Krömer, der aus Külz kommt und in der Jugend für Kastellaun spielte, überzeugte mit einer 100-Prozent-Trefferqoute. Der 20-Jährige versenkte alle seine drei Würfe von außen. Fotos: B&P Schmitt Foto: B&P Schmitt