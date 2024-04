Plus Holzheim Bundesliga: A-Jugend des TuS Holzheim geht bescheiden in den Quali-Marathon Von René Weiss So manche Durchführungsbestimmung öffnet Hintertürchen, und warum sollten die Vereine diese nicht nutzen? Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, als der Hessische Handball-Verband seine Teilnehmer an der Qualifikation zur A-Jugend-Bundesliga anhand einer Rangliste bestimmte, konnte im Vorfeld der Runde 2024/25 jeder melden, dem der Sinn danach stand. Aus dem ältesten Nachwuchs taten dies sieben Vereine beziehungsweise Spielgemeinschaften. Dazu zählte auch der TuS Holzheim, der sich auf höchstem hessischen Level zwar nicht verstecken muss, von einer möglichen Qualifikation für die neu geschaffene 2. Bundesliga aber weit entfernt sein wird. Lesezeit: 1 Minute

Zurück zum Hintertürchen: Wer für die Bundesliga-Qualifikation meldet, hat sich in Hessen automatisch zwei Vor-Qualifikationen zur Regionalliga gespart. Diese Steilvorlage nahm auch der TuS dankend an. Will heißen: Wenn die Mannschaft von Miguel Esteves und Dirk Ferdinand am Sonntag beim Turnier in Hanau-Steinheim der gastgebenden HSG Hanau und dem Bezirksrivalen ...