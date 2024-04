Plus Koblenz

Bloß keine Rechenspiele: Bendorf will sich aus eigener Kraft retten

Von Harry Traubenkraut

„Mathematiker gesucht.“ So, oder so ähnlich könnte vor dem letzten Spieltag in der Handball-Rheinlandliga mit Blick auf den zweiten Absteiger ein Titel lauten – bei dem Bendorf am Ende eine Hauptrolle unbedingt vermeiden möchte.