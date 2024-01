Plus Simmern Bitburg gewinnt bei Kastellaun II mit Feldspieler im Tor – Rekordsieg für HSG Hunsrück Rekordsieg für Tabellenführer HSG Hunsrück, bittere Pleite für den Abstiegskandidaten Kastellaun/Simmern II – so lief der 13. Spieltag in der Handball-Rheinlandliga aus regionaler Sicht: Von Michael Bongard

HSG Kastellaun/Simmern - TV Bitburg 34:36 (17:19). Verärgerung oder Enttäuschung? „Alles“, antwortete Kastellauns Trainer Korab Mulliqi nach dem für ihn deprimierenden Spiel gegen Bitburg: „Jede andere Mannschaft in der Liga hätte gegen die Bitburger an diesem Spieltag gewonnen.“ Für Kastellaun II war es die vierte Niederlage in Folge, bei zwei möglichen ...