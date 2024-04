Plus Bad Ems Bendorfer sollen die Bad Emser Heimstärke spüren – TV ist in der Favoritenrolle Von Stefan Nink Mit der Rheinlandliga-Partie gegen die Turnerschaft Bendorf verabschieden sich die Handballer des TV Bad Ems am Samstag ab 19.30 Uhr von ihrem Publikum. Lesezeit: 1 Minute

Neben Luca Reuter, den es zu HB Mülheim in die Oberliga zieht, könnten auch Sven Boinski und Max Hrobarsch, die beide das Ende ihrer Laufbahn erwägen, ihren Ausstand in der Silberauhalle geben. Niklas Waldgenbach plant ab Oktober in Österreich zu studieren und könnte zu Beginn der nächsten Saison noch bei ...