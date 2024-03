Plus Birkenfeld Belohnt sich der TV Birkenfeld für seine Trainingsstrapazen? Heimspiel gegen St. Ingbert wieder in Nonnweiler Von Sina Ternis i Symbolbild Foto: dpa Lesezeit: 1 Minute Rund einen Monat ist es her, dass die Bezirksliga-Handballer des TV Birkenfeld ihr letztes Spiel bestritten haben. Und auch die Vorbereitung auf die Heimpartie am Sonntag (19 Uhr) gegen die HSG St. Ingbert-Hassel, die erneut in der Peterberghalle in Nonnweiler-Braunshausen stattfinden wird, war wieder von viel Improvisation geprägt.

Weiterhin stehen die Hallen am Umweltcampus und am Berg nicht zur Verfügung, sodass ein Teil der Einheiten in der Grundschulturnhalle und ein Teil in Morbach stattfanden. „Da können wir mit meinem ehemaligen Team zusammen trainieren, das funktioniert gut“, sagt Trainerin Natalie Heinrich. Und weil ihre Mannschaft sehr viele Strapazen in ...