Plus Welling Beim TV Welling herrscht weiter Jugendstil – Selbstbewusst nach Engers Die Rheinlandliga-Handballerinnen des TV Welling haben zu Jahresbeginn sofort Selbstvertrauen getankt, als sie dank des 25:22-Derbysiegs gegen den TV Bassenheim ins Final-Four-Turnier des Handballverbandes Rheinland eingezogen sind. Mit diesem frischen Selbstbewusstsein wollen sie nun auch die schwere Aufgabe beim TV Engers (Sonntag, 16 Uhr) am Wasserturm bewältigen. Von Harry Traubenkraut

Eine Aufgabe, von der Wellings Trainer Lukas Hürter mit Respekt spricht. Engers hat sich nicht umsonst auf Platz vier in der Tabelle vorgearbeitet. Zuletzt hat der TV fünfmal in Folge gewonnen. „Wir wissen, was auf uns zukommt“, sagt Hürter. Mit 16:8 Punkten liegt die Mannschaft der ehemaligen Weiberner Zweitligaspielerin Derya ...