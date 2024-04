Plus Wissen

Bei derzeit ähnliche erolglosem Gegner: SSV Wissen bestreitet sein letztes Auswärtsspiel

Von Andreas Hundhammer

Was sich seit dem vierten Spieltag in der Handball-Verbandsliga Ost mit jeder weiteren Partie mehr und mehr abzeichnete, ist seit Mitte März beschlossene Sache: Wie in der Vorsaison wird der SSV 95 Wissen auch die laufende Spielzeit als Tabellenschlusslicht beenden. Wirklich verdauen mussten die Siegstädter diese Gewissheit über die Osterpause sicherlich nicht, vielmehr können sie die verbleibenden zwei Begegnungen völlig befreit angehen. Die erste steht an diesem Samstag ab 17.30 Uhr in Andernach an, wo die Wissener bei der HSV Rhein-Nette II letztmals auswärts antreten.