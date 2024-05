Plus Bad Sobernheim Beginn der Aufstiegsrunde: HSV Sobernheim muss für großen Stress gewappnet sein Von Gert Adolphi i Meister sind die Handballerinnen des HSV Sobernheim bereits, nun wollen sie auch die Oberliga-Aufstiegsrunde erfolgreich bestreiten. Foto: Thomas Kistner Mit 16 Siegen und ohne einen Punkt abzugeben, haben die Handballerinnen des HSV Sobernheim die Rheinhessenliga dominiert. Doch die beeindruckende Bilanz ist Geschichte, in der Aufstiegsrunde zur Oberliga geht es wieder bei null los. Lesezeit: 2 Minuten

Innerhalb einer Woche stehen für die vier Kandidaten drei Spiele auf dem Programm. Der HSV empfängt zum Auftakt am heutigen Samstag, 19.30 Uhr, den Rheinland-Vertreter TV Welling, am Donnerstag geht es zum Saarland-Meister nach Zweibrücken, am Sonntag sind die Bad Sobernheimerinnen in der Pfalz bei der HSG Dudenhofen zu Gast. ...