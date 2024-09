Plus Bassenheim

Bassenheimer Frauen stehen vor schwieriger Saison – Heimspiel gegen Mainz

Von Harry Traubenkraut

Für die Handballerinnen des TV Bassenheim beginnt am heutigen Samstag (20 Uhr) mit einem Heimspiel in der Karmelenberghalle die neue Saison. Spielten die TVB-Frauen vergangene Spielzeit noch in der Oberliga, so gehen sie nun in der Regionalliga Südwest an den Start. Es ist aber nur ein neuer Name, es bleibt die vierthöchste Liga.