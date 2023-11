Plus Bassenheim Bassenheim chancenlos – TVB unterliegt Primus Ketsch 23:40 Der Tabellenführer und Meisterschaftsfavorit der Frauenhandball-Oberliga, die FSG Ketsch/Friesenheim II, war auch für den TV Bassenheim eine Nummer zu groß, sodass die Gastgeberinnen eine 23:40 (7:16)-Heimniederlage einstecken mussten. Von Harry Traubenkraut

Die Geschichte des Spiels ist deshalb auch schnell erzählt: Die Partie bot früh Einbahnstraßenhandball in Richtung Bassenheimer Gehäuse. Der TVB offenbarte im Angriff riesige Probleme, leistete sich zu viele technische Fehler und Fehlwürfe und kassierte deshalb einen Gegenstoß nach dem anderen. So geriet Bassenheim von Beginn an in Rückstand über ...