Regionalliga

Auf Holzheims ältesten Nachwuchs wartet mit dem TV Großwallstadt ein großer Name

Von René Weiss

Diez/Holzheim. Am 1. Spieltag der A-Jugend Regionalliga Hessen macht am heutigen Samstag ein großer Name in der Halle des Diezer Sportzentrums Station: Der älteste Nachwuchs des sechsfachen deutschen Handball-Meisters und zweifachen Champions-League-Siegers TV Großwallstadt ist ab 16 Uhr Gegner der Mannschaft von Trainer Miguel Esteves.