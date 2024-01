Plus Bad Sobernheim Auf den HSV Sobernheim wartet die nächste Mammutaufgabe: Viel Harz bei der TSG Mainz-Bretzenheim Die Hürden werden nicht niedriger: Nach dem überraschenden Unentschieden gegen Rheinhessenliga-Spitzenreiter TG Osthofen vor Wochenfrist treffen die Handballer des HSV Sobernheim am heutigen Samstag, 17 Uhr, auf die zweitplatzierte TSG Mainz-Bretzenheim. Von Gert Adolphi

Doch weil die Begegnung dieses Mal nicht vor den heimischen Fans sondern in fremder Halle stattfindet, sind die Anforderungen noch höher. „Das wird eine Mammutaufgabe, denn in Bretzenheim wird mehr geharzt als in jeder anderen Halle“, sagt HSV-Trainer Tino Stumps. Mit diesem Übermaß an Haftmittel haben nicht nur Mannschaften Probleme ...