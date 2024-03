Plus Birkenfeld Angelina Zinkgraf wirft lang statt kurz und hat Erfolg: HSG Birkenfeld kämpft sich zum Sieg gegen Kirkel Von Sina Ternis i Symbolbild Foto: dpa Dass es ein derart hartes Stück Arbeit werden, hatte Martin Rozycki, Trainer der Saarlandliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach, im Vorfeld nicht unbedingt erwartet: Seine Team gewann das Nachholspiel gegen den Tabellenletzten, den TV Kirkel, aber mit 31:30. Lesezeit: 1 Minute

Zur Pause hatten die Birkenfelderinnen noch mit 12:15 zurückgelegen, ehe die Aufholjagd in der zweite Hälfte begann. Ein wenig nahm Rozycki das Ganze auch auf seine Kappe, denn er hielt in den ersten 30 Minuten an einer offensiven Abwehr fest, obwohl die nur bedingt funktionierte. Das lag allerdings auch ein wenig ...