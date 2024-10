Plus Kleinich

Andere Vorzeichen vor Derby in Wittlich: HSG Hunsrück hat keine gute Woche hinter sich

HSG Wittlich gegen HSG Hunsrück heißt es am Samstag (20 Uhr) wieder in der Handball-Regionalliga Südwest der Frauen – das Aufeinandertreffen der beiden besten Frauenklubs im Rheinland ist seit Jahren das Derby in der Region.