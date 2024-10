Plus Rheinbrohl

Alle Feldspieler treffen: HSG Römerwall feiert klaren Pflichtsieg gegen TV Bassenheim

i HSG Römerwall feiert klaren Pflichtsieg Foto: Jörg Niebergall

Die Handballer der HSG Römerwall haben ihr Heimspiel in der Verbandsliga Ost gegen den TV Bassenheim wie erwartet klar gewonnen. In der Sporthalle der Römerwallschule in Rheinbrohl sahen die etwa 120 Zuschauer einen am Ende deutlichen 34:21 (17:11)-Erfolg ihrer Mannschaft.