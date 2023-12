Die 24:32-Niederlage der Holzheimer Bezirksoberliga-Handballer (auf dem Foto mit Jakob Grünewald an Ball) gegen die TG Rüsselsheim kam nicht überraschend. Aufgrund zahlreicher Krankheits- und Verletzungsfälle ging der TuS arg gebeutelt in die Begegnung. „Die Hälfte unserer Spieler, die auf dem Platz standen, waren angeschlagen und bissen auf die Zähne“, erklärte Trainer Johannes Schuster, der gefühlt alles rekrutierte, was über einen Spielerpass verfügt und sich in greifbarer Nähe befand.