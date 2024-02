Für die HSG Römerwall ist es in der Handball-Rheinlandliga fünf vor zwölf. Weil die Mannschaft von Spielertrainer Tim Binnes, die nach 14 von 22 Spieltagen der Saison 2023/2024 fast ausnahmslos in eigener Halle seine Punkte gesammelt hat (Ausnahme ist das 28:26 vom 16. Dezember des Vorjahres bei der HSV Rhein-Nette), ist der Tabellenvorletzte im Heimspiel am Samstagabend gegen den TV Bitburg (Anwurf: 19 Uhr, Sporthalle der Römerwallschule in Rheinbrohl) zum Siegen verdammt. Ebenso wie danach in nur noch zwei Spielen in eigener Halle in dieser Saison.