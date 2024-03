Plus Schweich Abstieg rückt näher: SF Neustadt verliert auch das Kellerduell in Schweich Von Tim Hammer Lesezeit: 1 Minute Das Team der Handballerinnen der SF Neustadt von Trainer Frank Liepold musste im Abstiegskampf der Rheinlandliga eine herbe 25:34 (12:20)-Niederlage (25:34) beim Tabellenvorletzten HSC Schweich hinnehmen. „Leider haben wir es in der ersten Halbzeit nicht geschafft, in der Abwehr einen Zugriff auf den Gegner zu bekommen. 20 Tore in 30 Minuten sind einfach viel zu viele“, bilanzierte Liepold.

Nachdem die Westerwälderinnen in den ersten zehn Minuten stets den Gleichstand wieder herstellen konnten, schafften es die Gastgeberinnen , sich in den verbleibenden 20 Minuten der ersten Hälfte einen Achttorevorsprung aufzubauen. Mit der komfortablen 20:12-Pausenführung war das Duell in der Stefan-Andres-Halle in Schweich schon so gut wie entschieden. Die zweite Hälfte ...