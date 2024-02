Nach vier Niederlagen in Folge hat der TuS Kaisersesch in der Handball-Bezirksliga wieder ein Erfolgserlebnis feiern können – und das war ein ausgeprägtes: In heimischer Halle schlug der TuS den VfL Hamm mit 47:29 (21:15). 18 Tore Unterschied, es war der höchste der bisher acht Saisonsiege für die Eifeler.