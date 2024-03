41 Tore: HSG Hunsrück lässt es zu Hause gegen Bodenheim krachen

Da kommt Freude auf: Die HSG Hunsrück hat in Kleinich gegen die FSG Bodenheim/Gonsenheim/Schott Mainz mit 41:25 gewonnen und verbesserte sich im Klassement auf Rang fünf. Alle elf Feldspielerinnen der Irmenach/Gösenrotherinnen trugen sich mindestens zweimal in die Torschützenliste ein: Hanna Litzenburger (links) und Sarah Wies (rechts) trafen viermal, Annika Greis (Mitte) netzte sogar fünfmal. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter