Remagen

36:28 in Remagen: HSG Hunsrück zieht in die dritte Runde des HVR-Pokals ein

Mit Daun (bei der HSG Westerwald), Bendorf (in Mertesdorf), Weibern (in Gerolstein) und Welling (in Igel) sind gleich vier Oberligisten in der zweiten Runde des HVR-Pokals bei unterklassigen Klubs ausgeschieden. Oberliga-Tabellenführer HSG Hunsrück gab sich die Blöße nicht und gewann beim Verbandsligisten HSG Sinzig in Remagen glatt mit 36:28 (19:10).