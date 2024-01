Frauen-Oberligist HSG Hunsrück ist in die Endrunde, dem Final Four, um den Pokal des Handballverbandes Rheinland (HVR) eingezogen. Im Viertelfinale gewannen die Irmenach/Gösenrotherinnen in Moselweiß mit 34:29 (16:13) beim Rheinlandliga-Dritten und letztjährigen Oberligisten HC Koblenz.