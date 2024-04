Plus Mülheim-Kärlich 30:31 – Mülheimer verpassen Coup gegen Tabellenführer Mundenheim Das ist bitter für Handball-Oberligist HB Mülheim-Urmitz. Im Heimspiel gegen Spitzenreiter VTV Mundenheim war nach starker Leistung ein Sieg greifbar, am Ende aber unterlag die Mannschaft von Trainer Hilmar Bjarnason mit 30:31 (19:18). Lesezeit: 2 Minuten

Fast entschuldigend mutete der Handschlag von VTV-Trainer Steffen Schneider und Bjarnason anschließend an. Der 18. Sieg in Serie der Mundenheimer war am Ende sicherlich etwas glücklich, wenngleich auch nicht unverdient. Denn in der entscheidenden Phase machten die Gäste weniger Fehler. „Das ist dann auf dem Niveau so. Sicherlich hätten wir ...