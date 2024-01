Plus Kastellaun 29:14 gegen Mertesdorf II: Kastellaun II ist in der Frauen-Landesliga kaum aufzuhalten Nach dem 29:14 (13:5) gegen die HSG Mertesdorf II ist die HSG Kastellaun/Simmern II auf dem Weg zur Meisterschaft in der Handball-Landesliga der Frauen kaum noch aufzuhalten. Mit 19:1 Punkten führt das Team von Trainer Georg Wetstein die Tabelle nach der Hälfte der Saison klar vor dem TV Bitburg (13:7 Zähler) an.

Nach Corona wurde die Rheinlandliga-Reserve der Kastellaunerinnen wieder ins Leben gerufen, in der Vorsaison wurde man knapp Zweiter hinter dem HSC Schweich, der nun Drittletzter in der Rheinlandliga ist. In dieser Saison lautet das Ziel der Kastellaun/Simmernerinnen Meisterschaft – und da ist man auf dem besten Weg dahin. "Ich bin sehr ...