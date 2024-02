Plus Bad Ems 26:19-Heimsieg gegen den TV Engers: Handballerinnen des TV Bad Ems sind Rheinlandmeister Das war der nächste Streich: Die A-Jugend-Handballerinnen des TV Bad Ems haben mit einem 26:19 (11:10)-Heimsieg gegen den TV Engers den Gewinn ihrer vierten Rheinlandmeisterschaft vorzeitig eingetütet. Das Team von Thomas Schmidt, Bianca Schmidt-Engels und Silke Pfeffer ist aufgrund des besseren direkten Vergleichs von Verfolger HSG Kastellaun-Simmern nicht mehr zu überholen. Von Stefan Nink

Dabei wurde die Partie gegen die Mädels vom Wasserturm vor der stimmungsvollen Kulisse von 100 Zuschauern in der Silberauhalle zur Nervenprobe. Die in der Tabelle an Position vier geführten Engerserinnen erwiesen sich als kampfstarker Kontrahent, der den Kurstädterinnen wahrlich alles abverlangte und bis weit in die Schlussphase in Schlagdistanz blieb. ...