20:21-Niederlage mit der letzten Aktion: Finaler Freiwurf bringt Wissen in Bendorf um den verdienten Ertrag

Von Andreas Hundhammer

i Andreas Gross (im gelben Trikot) schlüpfte in der Schlussphase notgedrungen in die Rolle des Spielgestalters. Foto: balu

An die guten Erinnerungen, die Abteilungsleiter Christian Hombach zuvor an den bis dato letzten Auftritt des SSV 95 Wissen bei der TS Bendorf II gehabt hatte, knüpften die Siegstädter im Auswärtsspiel der Handball-Verbandsliga Ost am Samstagabend an und zeigten ihre vielleicht beste Saisonleistung. Auch Trainer Steffen Schmidt habe „einige Déjà-Vus“ gehabt, wie er nach nervenaufreibenden 60 Minuten erzählte. „Es war ein ganz ähnliches Spiel – nur mit anderem Ausgang.“