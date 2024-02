Die TSG Ketsch/Friesenheim II (34:2 Punkte) kämpft in der Handball-Oberliga der Frauen mit der HSG Wittlich (32:4 Zähler) um die Meisterschaft. Nur im direkten Duell beim 24:28 in Wittlich ließ Ketsch/Friesenheim II Federn, alle anderen 17 Partien gewann die Zweitliga-Reserve aus dem Rhein-Neckar-Kreis im Schnitt mit 15,5 Toren (!) Unterschied. Das lässt für den Gast am Sonntag (18 Uhr), den Tabellenfünften HSG Hunsrück, nichts Gutes erahnen.