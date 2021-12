Von wegen ruhige Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr: In der Eishockey-Oberliga Nord ist genau das Gegenteil Programm. Der Mannschaft der EG Diez-Limburg stehen intensive Tage bevor mit sechs Partien binnen 13 Tagen. Den Anfang dieses Marathons macht das Heimspiel am heutigen Donnerstagabend gegen den Herforder EV. Spielbeginn in der Eissporthalle am Heckenweg ist um 20 Uhr.