Profigolfer Max Schmitt hat beim ersten von zwei Turnieren der European Tour auf Teneriffa die Preisgeldränge verpasst. Bei der Veranstaltung scheiterte der Andernacher am „Cut“ der besten 65 und schlaggleichen Spieler und durfte so an den beiden Schlussrunden nicht mehr teilnehmen. Am Ende fehlten dem 22-Jährigen mit Runden von 69 und 71 Schlägen lediglich zwei Schläge zu den Preisgeldrängen.