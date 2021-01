Diez

Die Puckjäger aus den „gallischen Dörfern“ dies- und jenseits der hessischen Landesgrenze treffen am bevorstehenden Wochenende einmal mehr auf zwei ambitionierte Kontrahenten, die in Metropolen beheimatet sind. Am Freitagabend geht's für die EG Diez-Limburg ab 20 Uhr in der Eissporthalle am Heckenweg gegen die Icefighters aus Sachsens Hauptstadt Leipzig um die nächsten Zähler, ehe dann am Sonntag der Tripp zu den Crocodiles Hamburg ansteht. Hier – und ab sofort in sämtlichen anderen Eishallen – erfolgt zum Ende der Woche das erste Bully bereits um 17 Uhr.