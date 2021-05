Plus

Wie war das jetzt genau damals? War Spiel ohne Grenzen in Idar-Oberstein nun die 75. Ausgabe der früher so beliebten Fernsehspielshow? Und hat Jürgen Reinhardt 1964 jetzt per Elfmeter oder doch mit einem Flachschuss aus dem Spiel heraus das entscheidende Tor für den TV Herrstein im Derby gegen den SV Niederwörresbach erzielt? Und gibt es wirklich kein Foto mehr, das den Startbereich der Deutschen Waldlaufmeisterschaft 1967 in Weierbach zeigt. Solche Fragen und Ungereimtheiten treten auf, wenn die Zeit im Sport im Kreis Birkenfeld zurückgedreht wird. Manchmal bleiben sie unbeantwortet, aber manchmal braucht es nur etwas Zeit, ehe sie dann doch aufgelöst werden. Zumindest war das bei unseren drei oben genannten Fällen so, die wir hier nun chronologisch abarbeiten wollen.