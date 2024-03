Plus Lüttich/Diez

Unglückliche EGDL verliert in Lüttich und muss beim Play-off-Finale zuschauen

Von Stefan Nink

i Wie schon im Liga-Pokal gegen die Snackpoint Eaters musste Verteidiger Lorenzo Valenti (rechts) mit der EGDL auch in der BeNe-League in der Vorschlussrunde gegen die Bulldogs Lüttich denkbar unglücklich im Penaltyschießen die Segel streichen. Foto: Andreas Hergenhahn/Archiv

Es war schon sehr spät im Patinoire olympique de Liège, als die EG Diez-Limburg eine ganz besonders bittere Pille zu schlucken hatte. Die letzte halbe Stunde des Dienstags brach gerade an, als das Aus der Rockets in der Vorschlussrunde der Play-offs der BeNe-League auf denkbar dramatische Weise besiegelt war. Nach einer 0:5 (0:0, 0:4, 0:1)-Niederlage im vorangegangenen Spiel über die üblichen 60 Minuten, die Tore der Wallonen vor 750 Zuschauern schossen: 1:0 Mikhail Shabanov (23.), 2:0 Yoren De Smet (24.), 3:0 Bryan Henry (29.), 4:0, 5:0 beide Mikhail Shabanov (32., 59.), waren die zur Herbeiführung der Entscheidung der Serie anberaumten zusätzlichen 20 Minuten trotz eines Diezer Schuss-Gewitters von 19:5 torlos geblieben, auch eine Überzahl wegen einer Bankstrafe gegen die Belgier brachte in der Verlängerung nicht den erlösenden Treffer für das Team von Trainer Arno Lörsch. Die dickste Gelegenheit bot sich Hugo Turcotte und Jason Lavallee, die im Konter allein auf den überragenden Lütticher Schlussmann Troy Passingham zusteuerten, die Hartgummischeibe aber nicht im Netz unterbrachten.