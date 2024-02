Plus Geleen (Niederlande) Überraschungsmomente verhelfen zum Sieg: EHC Neuwied feiert Auswärtssieg in den Niederlanden Zwei Spieltage vor dem Ende der BeNe-League-Hauptrunde steht fest, dass der EHC Neuwied unter den Top Vier in die Play-offs gehen wird. Am Sonntagabend besiegelten die Bären mit einem 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)-Auswärtssieg bei BeNe-League-Cup-Sieger Snackpoint Eaters Limburg-Geleen das Heimrecht im ersten und möglicherweise entscheidenden dritten Spiel des Viertelfinals. Von René Weiss

„Drei gegen zwei“, schrien die Neuwieder Spieler von der Bank aus so laut, dass es in der ganzen Halle zu hören war. Tobias Etzel, Maksim Anton und Janeck Sperling sahen sich beim Konter in der 49. Minute zwei gegnerischen Verteidigern gegenüber. Hierfür gibt es im Eishockey klassische Spielzüge, wie man ...