Plus Neuwied Sieg und Niederlage in der Overtime für EHC Neuwied: Neuzugang Rajala begeistert mit seinen Zuckerpässen 1400 Zuschauer haben ihr Kommen nicht bereut: Im Neuwieder Ice House lieferten sich der EHC Neuwied und die EG Diez-Limburg einen packenden Kampf um drei Punkte in der Eishockey-BeNe-League. Durch die 6:7 (3:2, 1:3, 2:1, 0:1)-Niederlage nach Verlängerung holten die Bären einen Zähler, während die Rockets den Zusatzpunkt mitnahmen. Von Fabian Weber

Es dauert mitunter etwas, bis der Name so manchen Neuzugangs den Fans einfach über die Lippen geht und sie ihn inbrünstig brüllen. Juuso Rajala hat diesen Status bereits nach zwei Heimspielen für den EHC in der BeNe League erreicht. Der finnische Neuzugang der Bären hat seiner Mannschaft genau den Schub ...