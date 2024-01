Sieg gegen Spitzenreiter: EG Diez-Limburg fertigt Den Haag mit 5:1 ab

Vorne Nils Wegner, hinten Markus Ekholm Rosén: Eine insgesamt geschlossen auftretende EG Diez-Limburg kämpfte in der BeNe-League den Tabellenführer Hijs Hokij Den Haag dank dreier Tore des jungen Stürmers und stattlichen 38 Paraden des schwedischen Keepers mit 5:1 (3:1, 1:0, 1:0) nieder und feierte vor 309 Zuschauern am Heckenweg einen verdienten Heimsieg.

EGDL-Den Haag_Nils Wegner Foto: ANDREAS HERGENHAHN/Andreas Hergenhahn

Damit war die vorangegangene 3:4-Niederlage in Lüttich ausgemerzt und der Platz in der Spitzengruppe gefestigt. Weiter geht's für das Team von Trainer Carsten Gosdeck bereits am kommenden Freitag ab 20 Uhr im Rheinland-Pfalz-Pokal gegen die Hornets aus Zweibrücken, ehe am Sonntag ab 19 Uhr in Geleen bei den von Ex-Rockets-Coach Jeffrey van Iersel betreuten Snackpoint Eaters Limburg die nächsten Liga-Punkte vergeben werden.

EG Diez-Limburg: Ekholm Rosén – Reuner, Valenti, Gutjahr, Kristic, Lachmann, Minaychev, Seifert, Kurth, Wegner, Firsanov, Piskowazkow, Lademann, Fuss, Karpenko. Schiedsrichter: Marcus Hahn. Torfolge: 1:0 Nils Wegner (5.), 2:0 David Lademann (5.), 2:1 Jeffrey Melissant (16.), 3:1 Julian Grund (20.), 4:1, 5:1 beide Nils Wegner (25., 57.). Strafzeiten: EGDL 10 – Den Haag 6. stn Foto: Andreas Hergenhahn