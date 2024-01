Nach den beiden Heimsiegen gegen die Spitzenteams aus Herentals und Heerenveen war die Situation für den EHC Neuwied am Sonntagabend in der Eishockey-BeNe-League eine andere: Bei den Mechelen Golden Sharks hatten die Bären die Favoritenrolle inne und wurden dieser vollauf gerecht. Mit 7:1 (3:0, 3:1, 1:0) gewann die Mannschaft von Trainer Leos Sulak in Belgien und verbesserte sich somit auf den dritten Tabellenplatz.