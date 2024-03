Plus Neuwied

Saisonende oder Finale? Heute gilt es für die Bären

Von René Weiss

i Das war knapp: Neuwieds Verteidiger Brett Magee verhindert in dieser Szene im eigenen Torraum einen Den Haager Treffer. Foto: Jörg Niebergall

Die Entscheidung ist vertagt und fällt am heutigen Dienstagabend ab 20.30 Uhr in Den Haag. Dort kämpft der EHC Neuwied um den Einzug ins BeNe-League-Endspiel. Der Gewinner der Partie spielt ab Freitag um den Titel, der Verlierer verabschiedet sich in die Sommerpause. „Es wird schwierig, sich in Den Haag durchzusetzen, aber werden natürlich alles geben“, sagt EHC-Trainer Leos Sulak.