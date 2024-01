Pokal: 16:0-Schützenfest der EGDL gegen Eifel-Mosel Bären

Zum erwarteten abendlichen Spaziergang wurde für die EG Diez-Limburg am Sonntagabend das Landespokalspiel gegen die Eifel-Mosel Bären aus Bitburg. Der Vorletzte der Hessenliga kam beim 0:16 (0:4, 0:9, 0:3)-Desaster im Eissportzentrum am Heckenweg nicht über die Rolle des Sparringspartners hinaus. Nach der Schlusssirene standen imposante 75:7-Schüsse für das in allen Belangen überlegene Team von Trainer Carsten Gosdeck zubuche.

Die üppige Trefferausbeute gegen die mit einem sehr jungen Team angetretenen Eifeler teilten sich vor 250 Zuschauern Artjom Piskowazkow (3), Konstantin Firsanov (2), Alexander Seifert (2), Artur Karpenko (2), David Lademann (2), Jake Fuss, Janis Lachmann, Michael Kristic, John McLean und Julian Grund. Die Rockets haben sich mit dem vierten Sieg hintereinander vorzeitig die Finalteilnahme gesichert. Auszutragen sind noch die beiden Partien mit den Hornets aus Zweibrücken – am Freitag, 26. Januar, 20 Uhr, bei freiem Eintritt am Heckenweg, und abschließend am Sonntag, 11. Februar, in Zweibrücken. stn