Play-off-Viertelfinale: EHC Neuwied muss Vasilyev, Niskanen und Morgan bremsen

Von René Weiss

i In der Viertelfinalserie zwischen dem EHC Neuwied und dem HYC Herentals stehen fünf der sechs besten Scorer der Hauptrunde auf dem Eis. Neuwieds finnischer Angreifer Juuso Rajala (links) gehört ebenso dazu wie sein Sturmpartner Jeff Smith. Foto: René Weiss

An diesem Freitag beginnt im Neuwieder IceHouse die Play-off-Zeit: Der EHC Neuwied trifft ab 20 Uhr im Viertelfinale der Eishockey-BeNe-League auf den HYC Herentals und will gegen die Belgier eine Führung vorlegen, um nicht Gefahr zu laufen, dass die Saison schon am Sonntag nach dem zweiten Spiel endet. Die Partie in Herentals in der belgischen Region Flandern ist ebenfalls für 20 Uhr angesetzt.