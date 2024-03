Plus Neuwied Play-off-Halfinale in der BeNe-League: Neuwieder Bären wollen nun auch Topfavorit Den Haag knacken Von René Weiss i Die Eishockey-Bären des EHC Neuwied (hier nach dem 4:2-Erfolg gegen HYC Herentals am Dienstagabend) machen sich am Freitag auf den Weg nach Den Haag. Dort beginnt für sie das Play-off-Halbfinale der BeNe-League gegen den Tabellenersten der Hauptrunde. Foto: Jörg Niebergall Die Hauptrundentabelle hat nicht gelogen: Die nach 16 Begegnungen vier besten Mannschaften der Eishockey-BeNe-League haben auch die erste Play-off-Runde überstanden und bilden nun das Quartett im Halbfinale. Der Erste Den Haag trifft auf den Vierten Neuwied, der Zweite Lüttich auf den Dritten Diez-Limburg. Lesezeit: 2 Minuten

„Unsere Mannschaft hat eine super zweite Saisonhälfte gezeigt und das Soll für diese Runde schon erfüllt“, sagt der Neuwieder Trainer Leos Sulak. Ab jetzt kommt die Zugabe für die Bären, die am heutigen Freitagabend ab 20.45 Uhr in Den Haag zu Gast sind und die Niederländer am Sonntag um 19 ...