Neuwied muss sich Lüttich in der Verlängerung beugen: Knappe Niederlage vor fast 1400 Zuschauern

Von René Weiss

i Lüttichs Kapitän Jordan Paulus (Nr. 14) hat abgezogen, doch Neuwieds Goalie Jan Guryca ist auf der Hut. Wie der Neuwieder Schlussmann bot auch Lüttichs Keeper Troy Passingham eine starke Partie. Foto: Jörg Niebergall

Auch wenn das Ergebnis am Freitagabend offen ließ, ob der EHC Neuwied als Zweiter, Dritter oder Vierter in die Play-offs der Eishockey-BeNe-League geht, merkte Trainer Leos Sulak nach der 5:6 (2:1, 1:3, 2:1, 0:1)-Niederlage nach Verlängerung im IceHouse gegen die Lüttich Bulldogs an: „Heute haben wir einen Vorgeschmack davon bekommen, was uns in den Play-offs erwartet.“