Neuwied erreicht Play-off-Halbfinale: Bären ziehen bei 4:2 gegen Herentals vor Goalie Jansen die Mauer hoch

Drin das Ding: Neuwieds Torschütze zum 4:2, Juuso Rajala (rechts) dreht in der 47. Minute jubelnd ab und mit dem Finnen freuen sich Kapitän Jeff Smith (links am Torpfosten und Janeck Sperling in der Bildmitte mit der Nummer 74 auf dem Trikot. Den Herentalser Cracks in den weißen Trikots ist derweil anzusehen, dass sie dieses Gegentor bereits als die Entscheidung des Spiels und des Play-off-Viertelfinals empfinden. Foto: Jörg Niebergall